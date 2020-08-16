ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:13 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة من داخل سيارتها مرتدية توب كات باللون الأسود ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس سوداء.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد مجدي ومحمود البزاوي وهبة مجدي.
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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