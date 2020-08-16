تعرف على حقيقة هروب الدمية المرعبة انابيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشرت شائعات وأنباء عن هروب الدمية المرعبة "أنابيل" وذلك خلال الساعات القليلة الماضية وتصدر هروبها التريند حول جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك عقب تحديث أحد الأشخاص لصفحة ويكيبديا، ونشر أن "أنابيل" قد هربت.

"أنابيل" هي بطلة سلسلة أفلام رعب، وقيل أنها "مسكونة بروح فتاة توفيت وتدعي أنابيل، وتم حفظ الدمية في صندوق زجاجي في متحف وارينز بولاية كونيتيكت".

وذكر سابقا أن روح اللدمية "أنابيل" الريرة هي شئ خارق للطبيعة، وتنتحل شخصية الطفلة "أنابيل هيجين" والتي توفيت إثر تعرضها لحادث سيارة.

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