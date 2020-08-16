بعد العثور على جثته.. أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل "خفير كرداسة"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في أقل من 24 ساعة في كشف ملابسات العثور على جثة خفير مقتولا بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة خفير مقتولا في مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة خفير مقتولا بنطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة خفير مقتولا.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امن الجيزة الفجر

أخبار تهمك

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يستبعد شريف إكرامي من حساباته لنهاية الموسم

منذ 34 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أخطر من كورونا ويسبب إلتهاب بالدماغ.. ظهور فيروس نادر ومميت في أمريكا

منذ أقل من ساعة

عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر لا يريده.. صالح جمعة على أعتاب هذا النادي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن المدة المقررة لكهربا للتظلم على عقوبة الفيفا

منذ أقل من ساعة

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ أقل من ساعتين

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يهدد لاعبه بالتجميد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

5 مدربين مرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

06:04 م

عملاق أوروبا يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية