السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:43 م
الافتتاح
الافتتاح
زينب وهبه
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تعد محطة عدلي منصور أكبر محطة متروأنفاق في الشرق الأوسط، وتم افتتاحها اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي من ضمن محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يبدأ من محطة النزهة 1عند منطقة جسر السويس، ثم محطة هشام بركات، مرورا بمحطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، ثم محطة الهايكستب، وصولا إلى محطة عدلي منصور، وكلها محطات علوية، بإجمالي طول يبلغ حوالي 7،5 كم تقريبا.

وتعتبر محطة عدلى منصور، نهاية الخط الثالث للمترو، وتشتمل على 3 محطات مختلفة هي "مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص"،و الذى تخطط الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذه وتسييره حتى يربط محطة عدلي منصور بمطار القاهرة مباشرة في رحلة واحدة بدون محطات أو توقف.

ومن المقرر أن تكون محطة مترو عدلي منصور بداية محطات مشروع القطار المكهرب (السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان)، والتي يتم تنفيذها حاليا، كما تضم محطة "عدلي منصور" ورشة الخط الثالث للمترو على مساحة 65 فدانا، وتعتبر أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لصيانة قطارات المترو والعمرات الجسيمة.

في تصريحات سابقة لوزير النقل المهندس كامل الوزير، قال: "محطة عدلي منصور ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة تضم محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور العاصمة الإدارية العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس) ومحطة للسوبرجيت وأخيرا محطة لـ الشاتل باص، للربط مع مطار القاهرة الدولي، واصفا المحطة "عدلي منصور"بـ"حتة من أوروبا".

ومن أهم الإنجازات في محطة عدلي منصور أنها لأول مرة في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ محطة بشكل كامل بأيدي مصرية عن طريق شركات مصرية وطنية، "المقاولون العرب" كمقاول رئيسى للمشروع بالتعاون مع كبرى الشركات في مجالات الأنظمة والسكك، وجاء هذا تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وترصد بوابة " الفجر" أبرز مشاهد إفتتاح محطات مترو عدلي منصور في السطور التالية:

- عدلي منصور يفتتح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو:
 تصدر مشاهد إفتتاح محطات مترو عدلي منصور أن قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء جولته التفقدية بعدد من مشروعات مترو الأنفاق، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الأسبق، لكي يقوم بإزاحة الستارلافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

- السيسي يُهدي درع وزارة النقل للمستشار عدلي منصور:
أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي درع وزارة النقل، الذي قدمه الفريق كامل الوزير وزير النقل، أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، للمستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، الذي حضر مراسم الافتتاح.

وكان السيسي قد وجه التحية والشكر للمستشار منصور، أثناء إلقاء كلمته، قائلًا: "إنه شخصية وطنية تحملت المسؤولية في البلاد في فترة صعبة من تاريخها".

- السيسي يشهد تجربة لاستخراج التذاكر آليا من محطة عدلي منصور:
وكانت من أبرز مشاهد افتتاح محطات مترو عدلي منصور أن شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجربة لاستخراج التذاكر آليًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

- عدلي منصور يضع حجر الأساس في المحطة التي تحمل اسمه:
كما تصدرت مشاهد افتتاح محطات مترو عدلي منصور أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المستشار عدلي منصور الرئيس الأسبق، وضع حجر الأساس لمحطة مترو أنفاق عدلي منصور، وهذا خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اليوم الأحد 16 أغسطس 2020.

- الرئيس السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور التبادلية:
كما تعد من أبرز المشاهد في افتتاح محطات مترو عدلي منصور اليوم الأحد أن استقل الرئيس عبد الفتاح السيسي مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور التبادلية وتنقل من خلال محطات الخط التي تم افتتاحها اليوم.

وتفقد الرئيس السيسي بعض المشاريع تحت الإنشاء التابعة لخط المترو، واستمع لشرح كامل من وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن ما تم وسيتم إنجازه من مشاريع.

وبعدها تجول الرئيس السيسي داخل المحطات يرافقه الرئيس السابق عدلي منصور ووزير النقل حيث شهد ما تم تطويره بداخلها من ماكينات تذاكر مترو والتطور الذي حدث بها تسهيلًا على المواطنين.

وحمل مجموعة من الشباب علم مصر موجهين التحية للرئيس ومرافقيه أثناء تفقده للمحطات المختلفة، وبعد ذلك غادر الرئيس.
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور
السيسي وتجربة استخراج التذاكر آليا.. 5 مشاهد من افتتاح محطة مترو عدلي منصور

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