النجمة العالمية مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:53 م
مادونا
مادونا
مي مرسي
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احتفلت النجمة العالمية مادونا اليوم بعيد ميلادها الـ62، وذلك من خلال مشاركتها صور جديده عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مادونا، بشكل متألق حيث ارتدت فستان أبيض وبعض الإكسسوارات.

يذكر أن النجمة العالمية مادونا مازالت تتعافى من العملية الجراحية التي أجرتها في ركبتها خلال الفترة الأخيرة.
النجمة العالمية مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62
النجمة العالمية مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62

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