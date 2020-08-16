محمد الكيلاني ينشر صورة من كواليس "الآنسة فرح" مع عارفة عبد الرسول

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:50 م
الآنسة فرح
الآنسة فرح
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد الكيلاني على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد الكيلانى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها مع الفنانة عارفة عبدالرسول، ويبدو أن الصورة من كواليس مسلسل "الآنسة فرح الجزء الثاني"، وعلق قائلاً"جوجو".


يذكر أن مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .



وفي سياق آخر، شارك محمد الكيلانى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.
محمد الكيلاني ينشر صورة من كواليس الآنسة فرح مع عارفة عبد الرسول

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