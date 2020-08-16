بإطلالة بيضاء.. لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:42 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، اعتمدت فيها على فستان أبيض قصير، وظهرت وسط مجموعة من الورود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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