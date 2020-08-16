نادرة غريانى توثق "تطوير الذات" بفيلم وثائقى وعرضه آخر 2021

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:58 م
نادرة غرياني
نادرة غرياني
الفجر الفني
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أوشكت الكاتبة التونسية نادرة غريانى على الانتهاء من كتابة فيلم وثائقى جديد يتحدث عن "تطوير الذات"، وما يتعرض له الإنسان فى حياته من صعاب وأزمات تجعله يطور من كل شيء حوله حتى يتحقق النجاح ويخطو خطوات ثابتة، فضلا عن تشجيعه لمن حوله.

ومن المقرر عرض الفيلم الذى لم تستقر على اسم له حتى الآن فى أواخر عام 2021، حيث تعقد جلسات عمل مع أحد المخرجين التونسيين، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، من أجل البدء فى تصويره، فضلا عن اختيار الممثلين والملابس وخلافه.

نادرة غريانى هى متحدثة وكاتبة تونسية فى مجال تطوير الذات ولايف كوتشينج، حصلت على درجة علمية من جامعة IHEC، وفى نفس الوقت غاصت فى عالم البحث حول موضوع التفكير الايجابى وتطوير الذات منذ اكثر من 13 سنة، دخلت هذا العالم بعد تحديات عرفتها فى حياتها، وقامت بتأليف كتاب apprendreàaimer، باللغة الفرنسية وترجم إلى العربية والأنجليزية، “Learning to love” - “نحب ولا نعرف كيف نحب” - “، تشارك فى العديد البرامج الاذاعية والتلفزيونية فى تونس وخارج تونس، وعرفت فى عالم السوشيال ميديا حيث كان عندها تأثير إيجابى كبير على آلاف متابعيها.

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