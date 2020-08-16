نادرة غريانى توثق "تطوير الذات" بفيلم وثائقى وعرضه آخر 2021

أوشكت الكاتبة التونسية نادرة غريانى على الانتهاء من كتابة فيلم وثائقى جديد يتحدث عن "تطوير الذات"، وما يتعرض له الإنسان فى حياته من صعاب وأزمات تجعله يطور من كل شيء حوله حتى يتحقق النجاح ويخطو خطوات ثابتة، فضلا عن تشجيعه لمن حوله.





ومن المقرر عرض الفيلم الذى لم تستقر على اسم له حتى الآن فى أواخر عام 2021، حيث تعقد جلسات عمل مع أحد المخرجين التونسيين، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، من أجل البدء فى تصويره، فضلا عن اختيار الممثلين والملابس وخلافه.



