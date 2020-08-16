نجم ليستر سيتي يقترب من تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي مازال يكثف محاولاته من أجل مع الإنجليزي بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة Independent البريطانية بأن تشيلسي بات قريبًا للغاية من التعاقد مع بن تشيلويل بعد إنفراجة في المفاوضات بين الناديين.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصفقة قد تكلف خزائن تشبلسي حوالي 80 مليون جنيه إسترليني وبالتالي ستكون أحد الصفقات القياسية.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بن تشيلويل البالغ من العمر 23 عامًا هو من خريجي ليستر سيتي وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 123 مباراة في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 12 هدف آخرين.