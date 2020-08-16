علا الشيخ النجم الفلسطيني العالمي علي سليمان على "إنستجرام"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:52 م
علي سليمان
علي سليمان
الفجر الفني
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يحل النجم الفلسطيني العالمي علي سليمان ضيفاً على الحلقة المقبلة من لقاءات مركز السينما العربية على انستغرام، وسوف تدير الحوار معه الناقدة علا الشيخ يوم الاثنين 17 أغسطس الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الصفحة الرسمية لـمركز السينما العربية على انستغرام.
موعد حلقة لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية:
فلسطين وسوريا والسعودية ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً
مصر والسودان: 8 مساءً
الإمارات: 10 مساءً
تونس: 7 مساءً
المغرب: 6 مساءً
علي سليمان ممثل فلسطيني، بدأ مسيرته الفنية في أواخر التسعينات، وبرز بدوره في فيلم العروس السورية 2004، لكن انطلاقته الحقيقية كانت عبر مشاركته في بطولة فيلم الجنة الآن (2005) للمخرج هاني أبو أسعد الذي كان أول فيلم عربي يترشح لـجائزة الأوسكار، ليشارك بعدها في العديد من الأفلام المهمة التي رسخت سمعته كممثل عالمي شارك في أكثر من 30 فيلماً بأكثر من 10 دول، أبرزها الفيلم الهوليوودي The Kingdom (2007) للمخرج بيتر بيرغ، A.K.A Nadia (2015) للمخرج توفا أشر، Disney Ramallah (2014) للمخرج تمارا إردي، من ألف إلى باء (2014) والمختارون (2016) للمخرج علي مصطفى، زنزانة (2015) للمخرج ماجد الأنصاري، وإن شئت كما في السماء (2019) للمخرج إيليا سليمان، ومن المقرر أن يُعرض له قريباً فيلم صالون هدى مع المخرج هاني أبو أسعد. وقد فاز سليمان بـجائزة أفضل ممثل في مهرجاني دبي وقرطاج عن بطولته لفيلم الجمعة الأخيرة (2011) للمخرج يحيى العبد الله.

علا الشيخ عضوة لجنة تحكيم في جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهي ناقدة فلسطينية تقيم في الإمارات، تولت مسؤولية صفحات السينما في جريدة الإمارات اليوم لمدة 5 سنوات، وكتبت أيضاً المراجعات النقدية لجريدة الحياة. علا الشيخ عضوة في برنامج نقاد بلا حدود في السويد، كما كانت في لجنة اختيار مشروعات الأفلام المشاركة في صندوق دعم المشروعات في مرحلة التطوير بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، التي تعمل على دعم المشروعات التي تركز على قضايا تتعلق بالثقافة والهوية العربية، ويتعاون في إنتاجها جهات عربية وسويدية.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق  المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما  العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.
وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

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