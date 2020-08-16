كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقة نجم بيراميدز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طلب من إدارة القلعة البيضاء سرعة حسم صفقة نبيل دونجا نجم خط وسط براميدز من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


ويرى المدير الفني الفرنسي أن دونجا سيوفر الحلول لأزمة وسط الملعب مع تفكيره في تغيير مركز فرجاني ساسي والاعتماد عليه فى مركز صانع الألعاب على أن يكون دونجا وطارق حامد في وسط الملعب.


وأعلن كارتيرون عن تمسكه بالتعاقد مع دونجا ورفض التعاقد مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة بالإضافة إلى عدم قناعته بمستوى محمد حسن واعتبره بديلا استراتيجيا في خط وسط الملعب.


وقام المدير الفني الفرنسي بتحديد احتياجاته لإدارة الزمالك التي نجحت في حسم صفقتي الأنجولي أري بابل والتونسي حمزة المثلوثي ومازال متبقى مركز المهاجم بالإضافة إلى نجم خط الوسط المدافع.

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