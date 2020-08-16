شاهد.. أثار انهيار موقع عقاريين بالإسكندرية والمحافظة تأمر بفصل المرافق (صور)

أخر أخبار كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن موقع العقارين المنهارين الكائنين ب ١٤ و١٦ حارة الحشرات في منطقة بحري.وقال المحافظ عقب انتقاله إلى موقع العقاريين إنه تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من ٤ طوابق، وذلك على عقار آخر مكون من أرضي ودور، وأدى إلى انهياره، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة ٢ آخرين، وجاري رفع الأنقاض.وكلف محافظ الإسكندرية المسئولين بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيًا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة المحيطة بالعقارين، وإزالة أية خطورة على أرواح المواطنين.وأشار المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.تمكنت قوات الحماية المدنية منذ ساعة من انتشال جثمان سيدة تدعا"ليلى.م"55 سنة من تحت الأنقاض عقب انهيار عقار قديم في منطقة بحري.