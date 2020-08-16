فايلر لا يريده.. صالح جمعة على أعتاب هذا النادي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:40 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


فايلر يصمم على رحيل صالح جمعة عن الأهلي
جدد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رفضه لفكرة بقاء صالح جمعة مع القلعة الحمراء، في الموسم الكروي الجديد.


وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد طلبت من فايلر إعطاء صالح جمعة فرصة لإثبات ذاته مع الفريق الكروي الأول، وهوا ما رفضه السويسري.


صالح جمعة يقترب من الاتحاد السكندري

وفي سياق متصل اقترب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى الاتحاد السكندري، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


ودخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع صالح جمعة للانتقال إلى صفوف الفريق السكندري خلال الموسم المقبل عقب استبعاده من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.


ورحب صالح جمعة بمفاوضات الاتحاد السكندري على أن يتم إرسال عقد رسمي إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم من أجل إتمام الصفقة .

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