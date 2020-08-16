بالورود.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من رومانيا بعد استئناف الحركة الجوية (صور)



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105".

استقبلت سلطات مطار الغردقة الدولى اليوم أولى رحلات شركة أير بوخاريست القادمة من رومانيا وعلى متنها ١٤٧راكبا وذلك بعد إستئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة.حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وإستقبال الركاب بالورود وكان في إستقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.يأتى هذا في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، خلال استقبال الرحلات الجوية بمطار الغردقة الدولي.