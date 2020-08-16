صرف الدفعة 141 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 141 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يوليو 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 824 ألف جنية موزعة على 14 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة.



وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة عدد 53 شاب وفتاه (24 من الذكور - 29 من الاناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخة بلغت 87.502 مليون جنيه استفاد منها 11696 شاب وفتاة (5617 ذكور - 6079 أناث).



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضته زينب الأمشاطي مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.





وعلي صعيد اخر تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الأعمال الجاري تنفيذها في محور طلخا الشرقي بطول 3 كيلومترات، والذي يربط مدينة طلخا بمحور كباري طلخا من الناحية الشرقية، ويتم تنفيذة ضمن خطة التنمية المحلية، بمعرفة الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع مديرية الطرق بالدقهلية، وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتي النقل، والتنمية المحلية.



ووجه محافظ الدقهلية، التحية والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على جهودهم المتميزة ودعمهم الملموس لمشروعات المحافظة الخدمية والتنموية.

