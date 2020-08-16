أسقف ملوي يقيم مكرسة جديدة للخدمة في الإيبارشية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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قام نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين قبل بدء القداس الإلهي اليوم، بإقامة مكرسة جديدة للخدمة فى الإيبارشية باسم "المكرسة بربارة".

وتم قبول المكرسة للخدمة تحت الإختبار في بيت المكرسات وقبول أخت راهبة تحت الاختبار في دير البتول للراهبات وتمت الصلوات في دير البتول العامر للراهبات بديرأبوحنس ملوي.

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قال قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، إنه لا زال يٌصلي من أجل لبنان ومن أجل الأوضاع المأساوية الأخرى في العالم التي تسبب الألم للناس، كما أنه يتوجّه فكره أيضًا إلى بيلاروسيا العزيزة، مؤكدًا أنه يتابع باهتمام الوضع بعد الانتخابات في هذا البلد؛ داعيًا إلى الحوار ونبذ العنف واحترام العدالة والقانون؛ ويوكل جميع شعب بيلاروسيا إلى حماية العذراء مريم، ملكة السلام.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها أثناء ترؤسه صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم الأحد، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وأكد " فرنسيس" أن هذه الأيام هي أيام إجازة: لتكن وقتًا لإراحة الجسد، وإنما لإراحة الروح أيضًا من خلال وقفات مخصصة للصلاة والصمت والاسترخاء بالتواصل مع جمال الطبيعة، عطيّة الله، مضيفًا أنه لا يجب لهذا الأمر أن ينسينا المشاكل التي يسببها فيروس الكورونا: العديد من العائلات التي ليس لديها عمل، أو التي فقدته وليس لديها طعام، لتكن عطلتنا الصيفية مصحوبة أيضًا بأعمال المحبة والقرب من هذه العائلات.

ووصف قداسته إنجيل قداس اليوم، بأن اللقاء بين يسوع والمرأة الكنعانيّة، فكان يسوع في شمال الجليل في أرض غريبة ليكون مع تلاميذه بعيدًا عن الجموع الكثيرة التي كانت تبحث عنه. وإذا امرأة تقترب منه متوسّلة المساعدة من أجل ابنتها المريضة: "رُحماكَ، يا رَبّ!"، لافتًا الى إنها الصرخة التي تولد من حياة مطبوعة بالمعاناة، وبالإحساس بالعجز لأم ترى ابنتها تتعذب بسبب الشر.

واستطرد: لقد تجاهلها يسوع في البداية، لكن هذه الأم بقيت تُصر، حتى عندما أخبر المعلّم تلاميذه أن رسالته موجهة فقط إلى "الخِرافِ الضّالَّةِ مِن آلِ إِسرائيل"؛ ولكنّها بقيت تتوسّله، وعندها ولكي يمتحنها استعان بأحد الأمثال قائلًا: "لا يَحسُنُ أَن يُؤخَذَ خُبزُ البَنينَ فَيُلقى إِلى صِغارِ الكِلاب" فأجابت المرأة على الفور: "نَعم، يا رَبّ! فَصِغارُ الكِلابِ نَفسُها تَأكُلُ مِنَ الفُتاتِ الَّذي يَتَساقَطُ عَن مَوائِدِ أَصحابِها".

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