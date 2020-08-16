دوللي شاهين توجه هجوما لاذعا ضد الحكومة اللبنانية
الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:22 م
الفجر الفني
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قامت النجمة اللبنانية دوللي شاهين بتوجيه هجوما لاذعا ضد حكومة بلادها بسبب الفساد الذي يجري في البلاد على حسب تعبيرها
وصرحت بقولها الطبقة الحاكمة هي العدو الحقيقي للبنان كلن لازم يفلوا من زغيرن لكبيرن عار عليهن ممسكين بالكراسي وناسيين الشعب ومصلخة البلد ومش فارق معن غير مصالحن الشخصية
ووجهت دوللي الشكر والتقدير تجاه الدول الداعمة للبنان على المعونات التي قدمتها نتيجة الانفجار الذي ضرب العاصمة بيروت حيث قالت “طبعا كل الدول العربية والاجنبية مشكورين على المساعدات اللي عم يبعتوها للبنان ولكن بدل طيارات المساعدات الطبية والغذائية والى اخره يا ريت بتبعتوا طيارة تلم الحيوانات اللي حاكمين البلد وتاخدن ترتن بشي مزبله بعيده واكيد البلد بدونن بيزدهر وبيوقف عاجريه.