دوللي شاهين توجه هجوما لاذعا ضد الحكومة اللبنانية

قامت النجمة اللبنانية دوللي شاهين بتوجيه هجوما لاذعا ضد حكومة بلادها بسبب الفساد الذي يجري في البلاد على حسب تعبيرها





وصرحت بقولها الطبقة الحاكمة هي العدو الحقيقي للبنان كلن لازم يفلوا من زغيرن لكبيرن عار عليهن ممسكين بالكراسي وناسيين الشعب ومصلخة البلد ومش فارق معن غير مصالحن الشخصية



