الآباء الفرنسيسكان بالظاهر يحتفلو بعيد انتقال السيدة العذراء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفلت صباح اليوم كنيسة القديس انطونيوس البدوانى، للاباء الفرنسيسكان بالظاهر، بعيد انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء.

وترأس القداس الاب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، ولفيف من الرهبان والراهبات. وجمع المؤمنين من محبي كنيسة القديس انطونيوس البدواني.

وخلال الصلاة قام الاب مراد بطلبة من السيدة العذراء مريم، ان تمنح العالم اجمع السلام، السلام في قلبي، سلام العقل والروح، السلام في عائلتنا، في مجتمعنا.

فى سياق آخر احتفلت كاتدرائية القديس انطونيوس للأقباط الكاثوليك بالفجالة، أمس السبت، بعيد نياحة القديسة العذراء مريم.

تضمن الاحتفال صلوات المسبحة "أسرار المجد" والترانيم المريمية وصلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكنيسة بحضور أبناء الكنيسة والشمامسة، وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.

واختتم الاحتفال بالتطواف بأيقونة العذراء سيدة الانتقال وإعطاء البركة الرسولية الختامية للشعب.
وفي سياق متصل، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أمس السبت، صلاة القداس الإلهي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.

وشارك في الصلاة والاحتفال، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي رعاة الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي والوكيل البطريركي بالقاهرة.

كما شارك أيضًا الأب الراهب مكسيملين رئيس الرهبنة البندكتية، والأب عمانوئيل صبحي الراهب البندكتي، بالإضافة إلى بعض شمامسة الكلية الإكليريكية، وخورس شمامسة الكنيسة، وبعض الأخوات الراهبات، وشعب الرعية.

وألقى غبطته كلمة العظة، والتي بدأها بتقديم التهنئة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء إلي السماء، كما قدم الشكر إلي الله ثم للأب الراعي علي جهوده من أجل خدمة الكنيسة، ثم تحدث غبطته حول المفهوم الصحيح لعقيدة انتقال العذراء إلي السماء، مشيرًا إلى أن علي الرغم من كثرة الفضائل التي تمتعت بها العذراء، إلا إلي إنها عاشت حياة الاتضاع.

وأضاف غبطته: أن انتقال العذراء إلي السماء يجعلنا نعيد النظر في مسيرة حياتنا اليومية، موكدا علي أهمية أن نعيش حياة الإيمان والصلاة علي مثال مريم، داعيًا أن نرفع صلاتنا؛ حتي نعيش حياة المحبة والإيمان والرجاء علي مثال العذراء.



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