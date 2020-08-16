تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بأسوان

أمر القاضي الجزئي بمدِّ حبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بأسوان، لمدة 15 يوما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة





واستجوبت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه.





وقد شاهدت «النيابة العامة» اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، فتبينت منها حملَ المتهم المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.





كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بمحافظة أسوان على ذمة التحقيقات





إذ بُلِّغت الشرطة في الثامن من شهر أغسطس الجاري بإصابة الطفل محمد مصطفى شحات البالغ من العمر خمسة عشر عام من جرَّاء حادث وقع له بالمخبز محل عمله بناحية سلوا بحري بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ونقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تعدي المتهم محمد فراج على الطفل المجني عليه بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وتشغيله، مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.



