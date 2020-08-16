"التموين": وقف صرف نقاط الخبز وباقي الخدمات الثلاثاء المقبل
الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:12 م
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنه فى إطار مايقوم به مركز معلومات مصر والخاص بتشغيل خدمات التموين والخبز ونقاط الخبز، سيتم عمل صيانة دورية داخل المركز.
وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد، أن عملية الصيانة يتبعها توقف النظام لمدة ( 9 ساعات ) اعتباراً من الثلاثاء الموافق 18/8/2020 من الساعة 8 مساءً، حتى الأربعاء الموافق 19/8/2020 الساعه 5 صباحاً.
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