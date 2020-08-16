"التموين": وقف صرف نقاط الخبز وباقي الخدمات الثلاثاء المقبل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:12 م
صرف نقاط الخبز
صرف نقاط الخبز
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنه فى إطار مايقوم به مركز معلومات مصر والخاص بتشغيل خدمات التموين والخبز ونقاط الخبز،  سيتم عمل صيانة دورية داخل المركز.

وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد، أن عملية الصيانة يتبعها توقف النظام لمدة ( 9 ساعات ) اعتباراً من الثلاثاء الموافق 18/8/2020 من الساعة 8 مساءً، حتى الأربعاء الموافق 19/8/2020 الساعه 5 صباحاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين نقاط الخبز مركز معلومات مصر صرف الخبز خدمات التموين بطاقات التموين

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر لا يريده.. صالح جمعة على أعتاب هذا النادي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 15 ساعة

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ أقل من ساعتين

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ حوالي 3 ساعات

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يهدد لاعبه بالتجميد

منذ ساعة

يوفنتوس يسعى لضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. وزير التموين يحرم المواطنين من الدعم لفترة .. والسبب !

التموين: وقف "السيستم" لمدة 10 ساعات اليوم لهذا السبب

كيفية تقديم التظلم عند الحذف من بطاقة التموين × 10 معلومات

عاجل.. بيان هام من "التموين" بشأن سيستم البطاقات في المحافظات

"التموين": صرف 70% من السلع التموينية المقررة لشهر يوليو الجاري

غدًا.. "التموين" توقف نظام صرف السلع والخبز بالجمهورية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية