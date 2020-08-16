حكاية أغنية.. "السح الدح أمبو" قصة حقيقية عاشها عدوية.. تعرف على تكلفتها و ردود الأفعال

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:56 م
عدوية
عدوية
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم عن ملك الأغنية الشعبية الفنان الكبير أحمد عدوية، وهي "السح الدح أمبو".

بدأت الحكاية عندما كان ابن شقيقته يبكي على الأرض، وكانت منشغلة عنه في المطبخ، وكان هو وزوج شقيقته يلعبان "طاولة"، والطفل سبب لهم ازعاج، وكانت تأتي بين لحظة وأخرى من المطبخ على عجل لتلاعبه وتلاطفه على أنغام إيقاعية بفرقعة أصابع يديها فتقول له: السح، الدح..، ثم يرد عليها زوجها مبتسمًا ابتسامة عريضة في وجه ابنه قائلًا: إمبووو، ثم يعيد الزوجان المشهد على إيقاعات التصفيق مع بعضهما: السح الدح.. إمبووو”
وتابع عدوية: “وفي إحدى المرات زاد الطفل من صراخة فصاح زوج شقيقته قائلًا لزوجته: "ماتشيلي الواد م الأرض، الواد عطشان اسقيه.! عندها غضب عدوية أيضًا فقال لها: "ياعيني الواد بيعيط، فردت عليه بصرخة قوية قائلة: "إدي الواد لابوه".

كان الاتفاق الأصلي عن إنتاج ألبوم مواويل لعدوية، لكن القدر كان له دور آخر حين عاطف منتصر سمع عدوية بيدندن في طُرقة المكتب قبل ما يقابله: "صعبان علي الواد.. شيلو الواد من الأرض، الواد عطشان اذقوه.. السح ادح امبو"، فقرر تكون هي دي القطعة الفنية الي يصرف عليها بدل المواويل، وكلفته 40 جنيه، 15 لعدوية وأيضًا للشيخ طه المُلحن والريس بيره 10 جنيه.

طرح أحمد عدوية أغنية السح الدح امبو ادى الواد لابوه فى توقيت كانت فيه كوكب الشرق تصدح بالأطلال، وتزامن مع هذه ليلتي وقارئة الفنجان ومن غير ليه وساكن قصادي ومع شادية وهى تناجي الأسمراني اللون، وقتها قامت الدنيا ولم تقعد وواجه عدوية هجومًا ضاريًا، إذ تم اعتباره عنوانًا رئيسيًا للإبتذال والانحلال والفساد الأخلاقي.

لكن نقابة الموسيقين لم توقفه عن الغناء، ربما وضعت فى اعتبارها مبدأ اختلاف الأذواق الذي لولاه تبور السلع.

والجمهور كان له رأي آخر فقد نجحت نجاحًا مدويًا، وكان تغنى في كل بيت على أنغامها.

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