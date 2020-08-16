إيمان عبد الغني تحيي حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا

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تستعد الفنانة إيمان عبد الغني لإحياء حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية، وذلك بمسرح النافورة، يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري ، ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



وفي سياق آخر، شاركت إيمان عبد الغني مؤخرًا في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، وقامت أيضًا بغناء تتر مسلسل "أنا قلبى دليلى" للفنانة ليلى مراد.



والجدير بالذكر أن إيمان عبد الغني خاضت تجربة التمثيل من قبل من خلال فيلم "العيال هربت" عام 2006، ومسلسل "طيارة ورق" عام 2008 مع الفنانة ميرفت أمين والفنان الراحل عزت أبو عوف.