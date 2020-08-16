من الساحل الشمالي.. صورة جديدة للهضبة ومحمد عادل إمام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:16 م
الهضبة ومحمد إمام
الهضبة ومحمد إمام
نور طلعت
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من الساحل الشمالي.. صورة جديدة للهضبة ومحمد عادل إمام
يتواجد الفنان عمرو دياب، مع النجمة دينا الشربيني، في الساحل الشمالي منذ أيام من أجل تصوير الفيديو كليب لأغنية الهضبة الجديدة والتي تحمل عنوان"أماكن السهر".

وانتشرت صورة للهضبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بالفنان محمد إمام، وزوجته مع الفنانة دينا الشربيني.

وانتهى دياب، من تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا"، في الساحل الشمالي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور
.
وعلم"الفجر الفني"، من مصادره أن الهضبة قرر أن يطرح "ميني ألبوم"، يضم 4 أغاني خلال فصل الصيف، وليبدأ دياب، بأغنية "أماكن السهر"، التي يطرحها خلال الساعات المُقبلة، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات"يوتيوب".

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى توزيع salvatore ganacci
مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي.

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