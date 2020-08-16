مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.72% بختام التعاملات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:27 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% رابحاً 55.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7759.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.19% رابحاً 253.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8192.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 312.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.
 

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%.
 

وقفز 118 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 10%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.84%، فيما تراجع 66 سهماً على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 1.97%، ثم سهم " تعليم ريت" بنسبة 1.92%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.8 مليون ريال سعودي.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

إكي

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ 36 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

منذ ساعة

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

منذ ساعة و نصف

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 7.07% بختام جلسة منتصف الأسبوع

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 1.8% بختام أخر جلسة في إبريل

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.05% بختام تعاملات اليوم

بنهاية التعاملات.. تراجع هامشي بمؤشر سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط لمستوي 7213.36 نقطة بختام التعاملات

مع بداية التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25%

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية