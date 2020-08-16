مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.72% بختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% رابحاً 55.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7759.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.19% رابحاً 253.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8192.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 312.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.





وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.11%.



