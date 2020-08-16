بإطلالة جذابة.. مي سليم تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت مي بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود وتلتقط صورة سيلفي ، وتغزل بها الكثير من عشاقها وعلق أحد متابعيها " أحلي قمر بالكوكب ".

يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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