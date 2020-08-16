أغنية "فكك من الناس" لكريم أبو زيد تحقق 10 آلاف مشاهدة بعد طرحها بأيام قليلة

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حققت أغنية "فكك من الناس" للفنان كريم أبو زيد 10 آلالاف مشاهدة، وذلك بعد طرحها مباشرة بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ويتعاون كريم أبو زيد، من خلال الألبوم، مع الشعراء محمد جمعة، وأحمد عرفان، وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، وقام بنفسه بتلحين جميع أغانى الألبوم، ومن أغانى ألبومه: "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس".



ويذكر أن أغنية "فكك من الناس" من كلمات أحمد عرفان وألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم أبو زيد الدرامية مسلسل "ابن أصول،وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد،إخراج محمد بكير،إنتاج سنيرجي،بطولة حمادة هلال،سوزان نجم الدين،آيتن عامر،هبة حسن، محمد نجاتي،رانيا منصور،إيناس كامل،إسلام إبراهيم،عماد رشاد،وفاء سالم،حمزة العيلي،أحمد كرارة.