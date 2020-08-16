مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوي 1328.3 نقطة في ختام جلسة اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.30% رابحاً 17.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1328.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 966.7 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 69.56% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.21%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.17%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.50% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.44%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.







