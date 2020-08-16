مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوي 1328.3 نقطة في ختام جلسة اليوم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:22 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 1.30% رابحاً 17.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1328.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 966.7 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 69.56% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.21%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.17%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.50% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.44%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.


 فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 8.57% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 2.94%، كما تراجعت أسهم شركة ناس، عقارات السيف، بنك البحرين الوطني، بنسبة 10%، 1.17%، 0.81%، على التوالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

منذ ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ أقل من ساعتين

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

بدعم قطاع التأمين .. مؤشر سوق البحرين يصعد 0.05% في ختام التعاملات

بعد تحسن أسعار النفط .. مؤشر سوق البحرين يقفز 1.4% بختام الجلسة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام جلسة الأربعاء

مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 3.4 نقطة بختام أول جلسة في الأسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية