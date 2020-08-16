غرفة الصناعات النسيجية تنظم ندوة للرد على استفسارات المصنعين

تنظم غرفة الصناعات النسيجية ندوة "online" مع أعضاء الغرفه يوم الأثنين 24/8/2020 وبالتنسيق مع مع بنك التنمية الصناعية، علي يتم التواصل مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصانع والشركات وتقديم شرح مفصل والرد على كآفة الإستفسارات المصنعين.

وأضاف بيان الغرفة اليوم الأحد، أنه سيتم إعداد برنامج خاص بأسم غرفة الصناعات النسجية المصرية حول الخدمات المتاحة لبنك التنمية الصناعية والتي يمكن تقديمها خاصة في مجال تمويل المشروعات، وكافة الخدمات المصرفية الأخرى ومبادرة البنك المركزي المصري للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك خدمات الأفراد والقروض الشخصية لأصحاب الأعمال وكافة المعلومات عن تمويل المشروعات من البنك والشروط والمستندات المطلوب توافرها.