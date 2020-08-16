ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.49% رابحاً 76.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5202.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% رابحاً 89.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.03 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% رابحاً 51.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4135.34 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.27% رابحاً 51.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4139.60 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.7 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة









وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.



