ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:12 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements


أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.49% رابحاً 76.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5202.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% رابحاً 89.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.03 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.26% رابحاً 51.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4135.34 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.27% رابحاً 51.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4139.60 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.7 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت  على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

 
وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.73% ثم سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 5.41%، ثم سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 5.03%.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

إكي

أخبار تهمك

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ نصف ساعة

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ ساعة و نصف

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين

يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

منذ ساعة و نصف

فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

منذ ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

قطاع الاتصالات يقود صعود مؤشرات بورصة الكويت

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

للجلسة الثانية علي التوالي .. صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية