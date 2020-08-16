رسائل وصور تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442 Happy new year للأهل والأصدقاء سنة هجرية سعيدة كل عام وانتم بخير

رسائل وصورة تهنئة بالعام الهجري الجديد 1442 Happy new year للأهل والأصدقاء سنة هجرية سعيدة كل عام وانتم بخير





تحتفل الأمة الإسلامية برأس السنة الهجرية الجديدة 1442، والتي توافق هذا العام يوم الخميس 20 أغسطس، حيث نستعد لإستقبال عام هجري جديد ومن السُنة افتتاح السنة الجديدة بالدعاء كما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم، كما أن معايدة الأهل والأحباب بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد من أهم أوجه توطيد وتقوية العلاقات وتصفية الخلافات، وتنمية أسس المحبة بين الأهل والأصدقاء، بتهنئتهم بقدوم العام الهجري الجديد متمنياً أن يكون عاماً سعيداً مليئاً بالنجاحات وبالقرب من الله سبحانه وتعالى، فيزيد البحث حالياً عن صور ورسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد لتبادلها بين الأهل والأصدقاء ومسدجات العام الهجري الجديد التي يمكن تبادلها عبر الواتساب والفيسبوك.





العام الهجري الجديد 1442 وغرة شهر المحرم، فيتكون العام الهجري من 12 شهر منها 4 أشهر حُرم، وأشهر العام الهجري هي (محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جماد أول – جماد ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذي القعدة – ذي الحجة)، والإحتفال برأس السنة الهجرية مناسبة دينية معروفة ومتبعة وفقاً للعادات والتقاليد في البلاد الإسلامية، وأهم أوجه الإحتفال بالعام الهجري الجديد هو إقامة الندوات الخاصة بالإنشاد الديني وحلقات قراءة القرآن ومسابقات مدح النبي صل الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى في كل مكان.





سبب تسمية العام الهجري بهذا الاسم

سُمي العام الهجري بهذا الإسم، نسبة إلى هجرة الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بسبب إيذاء المشركين له، وبدأ النبي صل الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية واعلاء راية الدعوة في المدينة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وذلك قبل أن يكتب الله سبحانه وتعالى له فتح مكة ويعود إليها بفضل الله، والتقويم الهجري هو تقويم يُعتد به في بعض الدول العربية بخلاف التقويم الميلادي الذي يعتد به في غالبية بلدان العالم.





رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد 1442

يمكن تبادل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أصبح الفيس بوك يمثل أهمية كبيرة لعدد كبيرة من الأشخاص ويعتبر جزء من أسلوب تعاملهم اليومي، لذا ننشر مجموعة منتقاة من الرسائل والصور التي يمكن تبادلها بين الأهل والأصدقاء لتهنئتهم بقدوم العام الهجري الجديد 1442.





* تمر السنوات سنة بعد سنة وفي كل سنة اريد ان اقدم لك التهنئة قبل الاخرون.





* كل عام وانت بخير واقرب الي المولي عز وجل.





* تلو الاعوام عام بعد عام واتمني وجودك جمبي في كل عام.





* بعدد قطرات الندي وعطر الشذي اقدم التهاني لمن غلاة في قلبي ليس له مدي.





* قبل زحمة السير والرسائل الكثيرة من الغير اقدم لك التهنئة قبل الكثير.





* كل عام وانت لربك طائع ولنبيك تابع ولاخوانك نافع ولدينك رافع وللجنه طامع .





* كل سنة وصحيفتك أحسن عملا وقلبك أكثر صفاء ولسانك أكثر رطبا بالدعاء .





* لا انس ولا جان ولا حتى قارئة الفنجان سبقوني وقالو لك كل عام وانت بخير .





* عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بقدوم عام مجديد من هجرة خير البشر .





* الله يكتب لك بكل خطوة سعادة وكل نظرة عبادة وكل بسمة شهادة وكل رزق زيادة .





* كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد .





* احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد الهجري.





* أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنئك بقدوم عام 1442 وأيامه .





صور التهنئة بالعام الهجري الجديد 1442