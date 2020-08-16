ارتفاع أنشطة خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.9%

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة، حيث ارتفعت أنشطة خام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر القادم بنسبة 0.9%، كما سجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر سبتمبر  المقبل مكاسب أسبوعية 1.9% مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي.
 
وسجلت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة الماضية، 44.80 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار16 سنتا، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية  42.01 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 23 سنتا.
 
وخفضت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي، توقعاتها للطلب على النفط في العام الحالي وحذرت من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.
 
وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل كما خفضت أيضا منضمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها بشأن الطلب العالمي علي النفط. 

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