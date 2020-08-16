أحدث ظهور لهالة صدقي مع الهام شاهين ومحمد فؤاد عبر "انستجرام"

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نشرت الفنانة هالة صدقي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول لصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت هالة صدقي بالصورة برفقة إلهام شاهين ومحمد فؤاد وعلقت على الصورة قائله : أحلي صحبة بالتوكتك الرولز مع إلهام شاهين ومحمد فؤاد ، أصدقاء الزمن.



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل" ليه لأ "، وشارك فيه كل من م أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.



ويعد المسلسل من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.



يتكون مسلسل " ليه لأ" على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

