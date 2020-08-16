أحدث ظهور لهالة صدقي مع الهام شاهين ومحمد فؤاد عبر "انستجرام"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول لصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت هالة صدقي بالصورة برفقة إلهام شاهين ومحمد فؤاد وعلقت على الصورة قائله : أحلي صحبة بالتوكتك الرولز مع إلهام شاهين ومحمد فؤاد ، أصدقاء الزمن.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل" ليه لأ "، وشارك فيه كل من م أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج.

ويعد المسلسل من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

يتكون مسلسل " ليه لأ" على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

أخبار تهمك

يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين

فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

منذ ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ نصف ساعة

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ نصف ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية