تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسفاجا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، شن إدارة التموين بسفاجا بقيادة الأستاذ فوزي دنقي، مدير إدارة التموين، حملة على المخابز البلديهة بالمدينة.

وأوضحت "رئيس المدينة" أنه تم المرور على المخابز للتأكد من توافر الخبز وعدم الازدحام على المخابز من المواطنين.

وأشارت "المغربي" إلي أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر نقص وزن 6 جرام في الرغيف ومحضرين عدم وجود سجل للتفتيش لافتةً إلى انه تم شن حملة على محلات الخضروات والفاكهة بالمدينه، والتى أسفرت عن تحرير عدد 2 محضر عدم إعلان عن الاسعار محضر عدم حمل شهاده صحية.

وأكدت "رئيس المدينة " على أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمدينة، تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الرضا للمواطنين، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة.

وأوضح المتحدث الإعلامي مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105".
تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسفاجا
تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسفاجا
تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسفاجا
تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بسفاجا

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