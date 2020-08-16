فتح باب التقدم لبرنامج الإعلام التربوي بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم

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أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة الفيوم، عن بدء قبول الالتحاق من خلال طابع تنسيق كلية التربية للطفولة المبكرة ببرنامج الإعلام التربوي.



وصرحت دكتوره صفاء أحمد، عميد الكلية بأن هذا البرنامج يعد أول برنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة على مستوى الجمهورية في كليات التربية للطفولة المبكرة وعلى مستوى الوطن العربي، كما أنه يسعى إلى إعداد كوادر تربوية وإعلامية مؤهلة معرفيًا ومهاريًا وقيميًا وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام والمسرح المدرسي داخل المؤسسات التربوية للطفولة المبكرة وخارجها وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع تقنيات العصر، من خلال تدريب طلاب البرنامج داخل استوديو الكلية، ودراسة بعض المقررات التربوية فى تخصص الطفولة وبعض مقررات الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، والإلقاء والصوتيات، والإخراج الإذاعي والتليفزيوني، وإعداد وتقديم البرامج.



وفيما يخص مجالات العمل الخارجي لخريج البرنامج أكدت عميدة الكلية أن خريج الإعلام التربوي العمل في المجالات الآتية قطاع التربية والتعليم "المدارس الخاصة والحكومية، والعمل في قنوات الاطفال الاذاعية والمرئية، والعمل بإعداد البرامج التربوية والإعلامية للأطفال سواء راديو أو تليفزيون، وأخصائي صحافة مدرسية ومجال المسرح المدرسي، والعمل في المؤسسات الصحافية كأخصائي علاقات عامة في المؤسسات والهيئات والعمل في مجال الدعاية والاعلان، واحدي المسارح ( مسارح الدولة ).



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".