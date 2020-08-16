البورصة تربح 7.7 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع
الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:58 م
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، بدعم شراء مؤسسى على التجارى الدولى و كافة القياديات و تحول المؤسسات الأجنبية للشراء مع المؤسسات المحلية و العربية
وربح رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 615.661 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 13103 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2563 نقطة.
وسجل إجمالي أحجام التداول خلال جلسة اليوم الأحد نحو581.3 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 1.5 مليار جنيه ، من خلال 46 ألف عملية.
وبختام التعاملات، تم التداول على178 سهماً، ارتفع منها 104سهماً، فيما حافظ 27 سهماً آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض47 سهماً.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في كل من الأسهم والسندات إلى البيع ، مسجلين صافي 46 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 6.7%
بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء مسجلين صافي بنحو 31.8 مليون جنيه، و14.2 مليون جنيه بنسب إستحواذ 78.5% و14.7% علي التوالي .
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 54.7% والأفراد علي نسبة 54.2%
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