في عامه الثالث والأربعين.. السوشيال ميديا تتحول لكرنفال احتفالًا بعيد ميلاد تامر حسني







وحرص تامر، على إعادة نشر كل هذه المنشورات عبر خاصية"ستوري" على حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"انستجرام" ليوجه لهم كل الشكر والتقدير وليعبر عن حبه لجماهيره.





للحب دلائل كثيرة وفي عالم السوشيال ميديا أصبح التعبير عن الحب مرأى العين، ولكن أن يتحول ميلاد نجم مهما بلغ من النجومية إلى مظاهرة حب وملحمة إحتفال حينها فقط تعلم أن تامر حسني على مشارف عام جديد في عمر جماهيره قبل أن يكون في عمره.. أرجاء العالم اهتزت بالاحتفال وربوع الوطن العربي تتهافت للتهنئة..وتحول "السوشيال ميديا" منذ أيام حتى هذه اللحظة إلى كرنفال احتفالًا بعيد ميلاد نجم الجيل تامر حسني، الذي يوافق يوم 16 أغسطس حيث نشر الآلاف من جمهوره حول الوطن العربي والعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مرفقة بصور مع نجمهم المفضل، وبعبارات من الحب ودعوات له بمزيد من التفوق والنجاح في حياته المهنية.