"الفجر" يحاور كمال فريد المدير الفني لدمنهور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
Advertisements
بدأت مسيرة كمال فريد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي دمنهور، بتولي المهام التدريبية للفريق بشكل مؤقت، ولكن أيقظ الفريق، بفكره المتميز، وجعل الفريق متصدرًا للمجموعة الثالثة. بالممتاز ب.


وحاور "الفجر" كمال فريد، ليكشف عن بعض الأمور الخاصة بنادي دمنهور، ورأيه في بعض الأمور المتعلقة بكرة القدم.

ما رأيك في قرار عودة الدوريات في مصر؟
قرار ظالم بلا شك، فالجميع غير مستعد علي الإطلاق، لعودة الدوريات، في الوقت الحالي، بسبب قصر مدة الإعداد الخاصة بالفرق، بعد الإبتعاد عن المباريات لما يقارب أربعة أشهر متتالية، ووجود تأجيلات في المباريات، بسبب وجود حالات كورونا، يصعب استكمال البطولات، إلي جانب ارتباطات الفرق الأفريقية.

من المنافس الصريح لنادي دمنهور؟
أشرس المنافسين لنادي دمنهور علي الصعود للدوري المصري الممتاز، غزل المحلة، والمنصورة، فالفريقين يظهرون بشكل لائق للغاية، ويستطيعون خطف الصدارة، في حالة تعثر دمنهور في أحد المباريات القادمة.


ما تصورك لأداء فرق ممتاز ب بعد عودة البطولة؟ وهل هذا يزيد من فرص دمنهور في الصعود للدوري الممتاز؟
الأداء الفني لجميع الفرق، عقب عودة الدوري سيكون ضعيفًا بكل تأكيد، بسبب طول فترة الغياب، والتوقف كان علي الجميع، مما لا يعزز فرص دمنهور في خطف بطاقة التأهل.


من أفضل فريق في مجموعة بحري؟
دمنهور أفضل فرق المجموعة بلا منازع، وهذا لا يقلل من باقي فرق المجموعة، وذلك بسبب امتلاكه لاعبين علي أعلي مستوي، وبسبب وجود الخبرات العالية في الفريق، والفريق يقدم أداء مميز للغاية، وبأقل الإمكانيات، ويلي نادي دمنهور، نادي غزل المحلة.


وماذا عن توقيع بعض لاعبي الفريق لنادي فاركو؟
عقدت جلسة مع هؤلاء اللاعبين، وأكدوا علي عدم صحة هذا الكلام، وأن كل ما يقال مجرد اجتهادات فقط، للإخلال بالفريق في الوقت الحالي.


هل تواجه مشاكل مع مجلس إدارة النادي؟
لا أمتلك مشاكل شخصية مع مجلس إدارة الفريق، ولكن يوجد مشاكل في الإمكانيات المادية للفريق، وإذا توافرت هذه الإمكانيات، سوف يكون هناك شكل آخر يظهر به الفريق، ولكن مجلس إدارة الفريق يبذل قصاري جهده، لتوفير الدعم للفريق.


ما أهدافك مع نادي دمنهور في الفترة المقبلة؟
أتمني أن ربنا يكلل تعبنا وجهدنا بالصعود للدوري الممتاز، وبناء فريق قوي، قادر علي المنافسة والظهور بشكل لائق في الدوري المصري الممتاز، ولا يهبط مرةً ثانية لدوري الدرجة الثانية، مثل المواسم الماضية.


بماذا توعد جماهير نادي دمنهور؟
نفعل كل ما في وسعنا وطاقتنا لإسعادهم وتحقيق حلمهم بالصعود للدوري الممتاز، لأننا نعلم جيدًا مدي حب الجماهير للفريق، ودعمهم المستمر لنا، والدعم المستمر منهم لي بشكل خاص، نظرًا لأني ابن من أبناء النادي البحراوي.

أخبار تهمك

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ أقل من ساعتين

فايلر لا يريده.. صالح جمعة على أعتاب هذا النادي

منذ ربع ساعة

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يهدد لاعبه بالتجميد

منذ أقل من ساعة

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يسعى لضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عرضان جديدان يهددان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

12:36 م

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية