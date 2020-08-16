(الفجر الرياضى) يحاور احمد خلف المدير الفني لنادي سوهاج



كيف كان مشوارك كلاعب؟

مشواري كلاعب بدأ ببراعم نادي سوهاج مواليد77 وتدرجت بقطاع الناشئين بالنادي، حتى سن17 سنة الذي شهد صعودي لفريق الدرجة الأولى، وتحقيق انجاز الصعود للدوري الممتاز في أول مرة في تاريخه، وشهدت تلك الفترة انضمامي لمنتخب مصر تحت قيادة محسن صالح المدير الفني للمنتخب في ذلك الوقت عام2001، ثم انتقلت لنادي حرس الحدود، ومنه لنادي القناة، ثم نادي بلدية المحلة، واسمنت أسيوط، ومنه لتليفونات بني سويف، ثم العودة لفريق نادي سوهاج موسم 2007 لاختتم مشواري كلاعب ببيتي نادي سوهاج.



مشوارك التدريبي؟

بدأت مدرب مساعد بنادي سوهاج، تحت قيادة الكابتن ضياء الزعيم، ومن بعده مدربا عاما للفريق تحت قيادة الكابتن نبيل محمود، ثم مدربا بنادي بلدية المحلة مع الكابتن ياسر رضوان، ثم مدير فني لنادي اسنا بالقسم الثاني، ثم مدير فني لنادي سوهاج، ثم توليت مدير فني لفريق الشباب بنادي ضمك السعودي، ثم العودة مؤخرا وتولى القيادة الفنية لفريق نادي سوهاج.



كيف ترى شكل المنافسة الفترة المقبلة؟

أرى أن شكل المنافسة سوف يكون ضعيف بسبب طول فترة التوقف وعدم وجود فترة كافية لتجهيز اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري.

هل الجهاز الفني قادر على العودة بالفريق لسابق عهده؟

دائما أبناء نادي سوهاج على العهد وقادرين على تحمل المسؤلية في اي وقت، وتحت اي ظروف، وأعتقد اننا قادرين على تحقيق حلم جماهيره بالعودة بنادينا لسابق عهده.





اهم التحديات التي تواجه الجهاز الفني خلال هذه الفترة؟

عدم جاهزية الفريق بسبب طول فترة التوقف، اهم التحديات لاسيما وان الفترة المتبقية قبل استئناف الدوري غير كافية، فضلا عن عدم وجود أندية يمكن الاستعانة بها في تجهيز اللاعبين من خلال إقامة بعض المباريات الودية.







ما هو هدف الجهاز الفني خلال هذه المرحلة؟

هدفنا خلال المرحلة المقبلة، هو اعداد الفريق للموسم المقبل، وتحسين وضعه بجدول المسابقة، مع الوقوف على مستوى جميع اللاعبين لتحديد العناصر التي يمكن الاستعانة بها الموسم المقبل.



بما توعد جماهير سوهاج؟

اتمنى ان أحقق لفريق نادي سوهاج اي شئ يخدم تاريخ نادينا العريق، واتمنى تحقيق الصعود بالفريق لأضيف انجاز جديد لنادينا ولي شخصيا لاسيما وإنني ضمن الجيل الذي حقق الصعود للدوري الممتاز وانا لاعب اتمنى تحقيقه وانا مدرب.

يذكر ان فريق نادي سوهاج يحتل المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة



يعد احمد خلف الشهير ب"بيبو" أبرز المديرين الفنيين الذين تولو الإدارة الفنية لفريق نادي سوهاج على مدار تاريخه، رغم صغر سنه، لاسيما وانه احد أبناء النادي المخلصين والذي كان ضمن الجيل الذهبي للفريق السوهاجي، الذي حقق الصعود للدوري الممتاز."الفجر الرياضى" حاور "بيبو" قبل استئناف مباريات القسم الثاني، المزمع انطلاقه في العشرين من سبتمبر المقبل.الي نص الحوار..