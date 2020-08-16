بالتخلي عن مليوني وظيفة.. بريطانيا تنهي برنامج دعم الوظائف

أفاد معهد أبحاث بأن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يخاطر بمليوني وظيفة قابلة للحياة من خلال إنهاء برنامج دعم الوظائف المرتبط بوباء كورونا في وقت مبكر للغاية، مما قد يؤدي إلى أزمة بطالة بدون داع .









وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "معهد أبحاث السياسة العامة" يقدر أن 3 ملايين موظف سوف يبقون معتمدين على الخطة عندما يحل موعد انتهائها في أكتوبر، ثلثيهم في وظائف يمكن أن تستمر إذا تم تمديد المساعدة إلى العام المقبل.









وبحسب "الألمانية" قال معدو التقرير إن إلغاء الدعم في وقت مبكر للغاية من شأنه أن يتسبب في ضرر طويل الأمد للاقتصاد وحياة الناس. ويتم بالفعل تقليص البرنامج الشعبي، وقد يضيف التقرير ضغطا على الحكومة لتمديد المساعدة، والتي ساعدت حتى الآن في دعم ما يقرب من 10 ملايين وظيفة.









وحتى مع الخطة، التي تدفع حاليا 80% من أجر الموظف، هناك علامات على أن سوق العمل بات في أزمة. وشهدت المملكة المتحدة أكبر أزمة توظيف منذ عام 2009 في الربع الثاني من هذا العام، وتم الإبلاغ بالفعل عن قيام عشرات الشركات البريطانية بخفض الوظائف.









ومع ذلك، يصر سوناك على أن الخطة، التي كلفت وزارة الخزانة قرابة 35 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) حتى الآن، لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.