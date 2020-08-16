شاهد.. صبا مبارك في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

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تحرص الفنانة صبا مبارك على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت صبا مبارك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها مرتدية فستان قصير باللون الأزرق ، وعلقت قائله : مش ضايل غير نلاقي تنين طاير مشان لعبة العروش يكمل الموسم الثاني ، وفي ظل هالإنعدام من التوازن والإنسانية والأمان ، بين وقت والتاني لا يسعني إلا الإبتسام.



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.