مقتل 63 شخصا بسبب الفيضانات في السودان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:33 م
فيضانات
فيضانات
Advertisements

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عن مقتل 63 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد منذ نهاية يوليو.

 

وأصدر الدفاع المدني السوداني، بيانًا أوضح فيه أن 14 ألفا و118 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.

 

والسودان يشهد عادة، هطول أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر، والذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة تتكرر فيها نفس الكارثة.

 

وكانت الأمطار الغزيرة في 2019، أثرت على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

 

ولفت آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار. لافتا إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل 63 شخص الفيضانات السودان

أخبار تهمك

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يفاوض أهم لاعب في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

منذ ساعة و نصف

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يفاجئ عبد الله السعيد بعد ضم رمضان صبحي

منذ ساعتين

ليفربول ينتظر مفاجأة من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يعيد أزارو للأهلي.. ومركز جديد لجونيور أجايي

منذ ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصرع 23 شخصًا وتشرد آلاف العائلات جراء فياضانات غزيرة بالسودان

انتشار هاشتاج "الخرطوم تغرق" وسط تواصل هطول الأمطار الغزيرة (صور)

مصرع 16 شخصًا وفقدان 12 آخرين بسبب الفيضانات جنوبي الصين

تقارير: تضرر ما لا يقل عن 63 ألف شخص من الفيضانات في شمال شرق الهند

السفارة في اليابان تدعو السعوديين للتقيد بتعليمات الكوارث

الهند: مقتل 60 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:36 م

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

02:59 م

دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا

01:38 م

قرار جديد من الخطيب في أزمة رمضان صبحي

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية