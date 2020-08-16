صابر الرباعي يغازل جمهوره في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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يحرص المطرب التونسي صابر الرباعي التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.



حيث شارك جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بإنستجرام.



والقي التحية الصباحية علي جمهوره قائلاً : صباحكم بساتين من الحب تثمر سعادة وأمانا.



وفي سياق آخر، يتعاون الفنان صابر الرباعي مع الشاعر وليد غزالي، فى أغنية جديدة تحمل اسم "ورحمة قلبي"، ومن ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، و الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي.



والجدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ليلة فى العمر"،على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.