إعلامي يفجرها: نجم الأهلي هدد بيراميدز بسبب رمضان صبحي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تهديد أحمد فتحي لناديه الجديد بيراميدز بعد اقترابه من ضم رمضان صبحي.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي سينتقل إلي نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي سيحصل تقريبًا علي 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به".

وأتم: "أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".

وكان الأهلي أعلن رحيل رمضان صبحي ورغبته في الانتقال إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


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رمضان صبحي بيراميدز الاهلي احمد فتحي

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