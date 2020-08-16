برلماني: مصر تشهد طفرة في قطاع النقل والمواصلات لم تراها من قبل في تاريخها

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في قطاع النقل والمواصلات والطرق لم تشهده من قبل في تاريخها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم يسبق لها مثيل.





وأشاد أبو العلا، في بيان له اليوم بالدقة في تنفيذ هيئة الأنفاق للخط الثالث للمترو، فضلا عن الالتزام بالجدول الزمني المحددة للتنفيذ بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





واتفق على ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحقية المواطنين في البناء ولكن في نفس الوقت ضرورة مواجهة التعديات التي تكلف الدولة كثيرا، مشيدا بما أكده الرئيس بشأن حرص الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق.





وأكد أيمن أبو العلا، أن الاهتمام بتطوير وتهيئة قطاع النقل يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، قائلا: قطاع النقل هو قاطرة التنمية، في وجود وسائل نقل حديثة ومتعددة يسهل بيئة الاستثمار في مصر.





جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات مصر، والتي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية، وتربط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبر جيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.





تطورات أزمة كورونا

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



