الزمالك يهدد لاعبه بالتجميد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:58 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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هدد مسؤولو الزمالك يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بالتجميد خلال الفترة المقبلة فى حالة عدم الموافقة على تجديد عقده الذى ينتهى فى الموسم المقبل.

وتم الكشف عن الاتفاق المبرم بين يوسف أوباما وإدارة الأبيض، بشأن تجديد عقد صانع ألعاب الفريق، حيث أنه بالرغم من التوصل لصيغة اتفاق على كافة البنود التعاقدية، إلا أن أوباما تهرب من جميع الاتفاقات السابقة بأعذار مختلفة، ولم تجد إدارة القلعة البيضاء سوى التهديد لإجباره على توقيع العقود الجديدة.

ويرغب أوباما فى خوض تجربة الاحتراف سواء فى أوروبا أو الخليج لتأمين مستقبله، بعد تلقيه أكثر من عرض، مؤخرا، لكن إدارة الزمالك اشترطت تجديد عقده لدراسة العروض المقدمة للاعب.

وهناك محاولات من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، لإقناع أوباما بحسم كل الأمور قبل مباراة الأهلى فى الدورى المقرر إقامتها الأسبوع المقبل لتوفير حالة الهدوء والاستقرار.

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