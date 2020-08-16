شاهد.. صورة نادرة لشويكار مع زوجها الأول والد ابنتها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
روان هيثم
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة شويكار مع زوجها التي تزوجته قبل زواجها من النجم الراحل فؤاد المهندس.

واستمر زواجها منه سنتين فقط أنجبت منه خلالهما أبنتها الوحيدة "منة الله"، حيث توفي بعد عامين فقط من زواجهما وكان عمرها وقتها 18 عاما فقط.

يشار إلى أن شويكار كانت حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي مناسبة فنية أو إعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا عند الضرورة القصوى. وذهبت منذ 5 أعوام لتعزي النجمة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقي العزاء.

ورحلت شويكار، يوم الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير أمس السبت عقب صلاة الظهر، وتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
شاهد.. صورة نادرة لشويكار مع زوجها الأول والد ابنتها
شاهد.. صورة نادرة لشويكار مع زوجها الأول والد ابنتها

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