فايلر يبلغ الأهلي بالصفقة القادمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:59 م
فايلر
فايلر
محمد الدمتناوي
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تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء قرار فايلر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، بسبب ضعف مستوى الثنائي مروان محسن وأليو بادجي.

وظهر ضعف ثنائي الهجوم للأهلي في المباراتين الأخيرتين أمام إنبي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز، وفشلهما في تسجيل أي أهداف.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط خلال الساعات الماضية، بضرورة ضم مهاجم جديد في الموسم المقبل، وأنه لابد من التدعيم الفوري والسريع بمهاجم يمتلك مواصفات خاصة.

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