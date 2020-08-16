أثريون: توت عنخ آمون مصري ولا يوجد لدينا ملكًا عبرانيًا

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس إن فريقًا مصريًا على أعلى مستوى برئاسة الدكتور يحي جاد أستاذ الـ DNA ود. أشرف سليم ود. سحر سليم والعديد من العلماء المصريين، قام بدراسات على المومياوات الملكية.





وتم نشر ذلك بالعديد من المقالات العلمية، وأيضًا في كتاب باسم د. حواس ود. سحر سليم بعنوان "Scanning The Pharaohs"، وليس فيه أية إشارة إلى أن هناك أي ملك مصري له أصل عبراني، بل إن توت عنخ آمون ثبت بالعلم أنه مصري وابن ملكة مصرية، وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث والملكة تي.





وأضاف عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية. وأضاف د. عبد البصير أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونه أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون.





وذكر علي أبو دشيش خبير الاثار المصرية، إن هناك شخص متخصص في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون.





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وزير السياحة والآثار يتفقد مركز خدمات زوار محمية رأس محمد بشرم الشيخ

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار صباح اليوم السبت محمية رأس محمد لتفقد مركز الزوار التابع لها والوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ.





وتعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية فى مصر والعالم.

وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحى بالمحميات والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.





وخلال الزيارة، التقى الدكتور خالد العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين على التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا فى أمان، وأن هذه الاجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.





وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.

وأعربوا للوزير عن رغبتهم في زيارة أهرامات الجيزة والأماكن الأثرية في مصر، وعن موعد فتح الرحلات السياحة الثقافية، وعدهم الوزير بإستئناف رحلات السياحة الثقافية فى القريب العاجل.





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قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وافقت بجلستها الأخيرة على مشروع ترميم وإعادة توظيف قصر السلطان حسين كامل الشهير بقصر السلطانة ملك بحي مصر الجديدة.

وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج المسئولية الإجتماعية للشركة المصرية للإتصالات.