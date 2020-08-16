يوفنتوس يبحث عن بديل ديبالا في كتالونيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:01 م
ديبالا
ديبالا
وكالات
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يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعويض الرحيل المحتمل لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن يوفنتوس يفكر في أنطوان جريزمان كصفقة محتملة للموسم المقبل، وإدراكاً منه أن المهاجم الفرنسي ليس لديه دقائق في برشلونة، وأن وضعه ليس جيداً أيضاً، ولا يستبعد اليوفي محاولة التعاقد معه هذا الصيف في حال رحيل باولو ديبالا.

ويعتقد يوفنتوس أن جريزمان بديل محتمل للمهاجم الأرجنتيني ديبالا، الذي تلقى عروض من ريال مدريد ومانشستر سيتي، وسيراهن اليوفي على نجم برشلونة على الرغم من أنه يدرك أيضاً أن التكلفة الاقتصادية للعملية ستكون معقدة للغاية.

ويرتبط اهتمام يوفنتوس بضم جريزمان، برحيل ديبالا هذا الصيف، ويثق اليوفي في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع برشلونة النادي الذي يحافظ معه على علاقات جيدة، بعد العمليات الأخيرة التي تم تنفيذها بشأن آرثر ميلو، وميراليم بيانيتش.

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يوفنتوس رياضة بديل ديبالا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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