خالد مهدي يعلن جاهزية الإنتاج الحربي لمواجهة المقاولون

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وقال مهدي عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" مختار مختار تحدث مع اللاعبين وطالبهم بتحقيقة نتيجة إيجابية قبل لقاء الأهلي، وطالب لاعبي الانتاج بتقديم أفضل مستوى أمام الأهلي".

وأضاف:" مباراة المقاولون العرب غدا صعبة، بسبب المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين أمام الأهلي، كنا متقدمين في النتيجة، وهناك ركلة جزاء لم تحتسب".

وواصل:" مواجهة المقاولون تختلف تماما عن الأهلي، ويوم الجمعة سنواجه إنبي، هناك ضغط رهيب في المباريات ولم نخوض فترة إعداد، بعض اللاعبين شاركوا في المباراة وكانوا عائدين للتدريبات منذ 6 أيام فقط".

وأكمل:" كل اللاعبين جاهزين للمباراة ولا توجد غيابات، ونتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية".



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